Venezia, Forte costretto allo stop. Salterà il big match col Monza e probabilmente la Reggina

vedi letture

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il Venezia. La punta di diamante e bomber dei lagunari Francesco Forte rischia infatti almeno due settimane di stop dopo l’infortunio subito nel match contro il Lecce che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo poco più di mezzora. Gli esami a cui si è sottoposto il classe ‘93, riferisce Trivenetogoal.it, hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’adduttore che nella migliore delle ipotesi lo terrà fuori per 15 giorni. Uno stop che non ci voleva, ma che che cade nel momento giusto – se così si può dire – visto l’arrivo della pausa per le nazionali. Uno stop utile non solo a ricaricare le batteria dopo un periodo molto intenso e in vista del rush finale, ma anche a non far sentire troppo l’assenza di Forte ai lagunari che potrebbero doverlo sostituire solo per due gare: il big match col Monza e la sfida contro la Reggina.