Venezia, Forte: "Fondamentale tornare alla vittoria. Ora il salto di qualità"

Decimo centro in campionato, decisivo per la vittoria del suo Venezia contro il Cittadella. Questo il commento di Francesco Forte, attaccante dei lagunari, al termine del derby contro i granata: "Tutto il gruppo è stimolato a fare sempre meglio, dopo sei partite senza vittorie siamo tutti molto felici. Era importante ripartire, non era facile mentalmente reagire a buone prestazioni che però non hanno fruttato punti. Questo deve essere un punto di partenza, non abbiamo tempo di goderci la vittoria perchè ci aspetta subito un'altra partita tosta da preparare al meglio. Credo sia arrivato il momento di fare il salto di qualità, dobbiamo lavorare e confermare nel girone di ritorno la forza di questa squadra".

Su Esposito

"Seba lo conoscevo già, è un talento importante per noi ma anche in ottica nazionale. Spero che qui a Venezia possa trovare l'ambiente ideale per crescere, noi faremo il massimo per lui, siamo convinti che possa dare tanto alla squadra.

Sulla dedica a Vacca dopo il gol

"Antonio ha fatto un gesto incredibile a venire allo stadio dopo l'operazione. Ha rischiato tantissimo ma ci teneva tantissimo a stare vicino alla squadra. Così è come stato decisivo tante volte in campo oggi lo è stato da fuori, era il minimo dedicargli gol e vittoria"