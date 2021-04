Venezia, Forte: "Siamo partiti per salvarci. Ora l'obiettivo minimo sono i play off"

In vista della sfida contro il Cosenza il centravanti del Venezia Francesco Forte ha parlato a Il Gazzettino dell’importanza della gara: “Battere il Cosenza sarà fondamentale, non dico per ipotecare i play off, ma quantomeno per compiere un passo quasi decisivo per assicurarceli. Eravamo partiti per salvarci, poi ci siamo accorti che non bastava più e ora il minimo è conquistare un posto nei play off. - continua Forte - Già prima del giro di boa avevo detto che siamo una grande squadra, con la giusta quadratura e alternative in ogni reparto oltre un’identità di gioco che ci ha sempre contraddistinto”.