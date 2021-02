Venezia, Modolo: "Campionato ancora lungo, non ci dobbiamo accontentare adesso"

vedi letture

Il difensore del Venezia Marco Modolo commenta così il match vinto otti contro il Pescara: “Siamo molto contenti, stiamo facendo un grandissimo lavoro. Dietro stiamo facendo bene, ma ci sono anche Svoboda, che ha fatto benissimo quando è stato chiamato e Cremonesi, che meriterebbe più spazio. Ci stiamo trovando davvero bene, abbiamo giocatori che si completano bene. E’ ancora lunga, siamo a poco più di metà campionato. Quando hai una squadra che prende pochi gol, poi le partite probabilmente le vinci, non ci dobbiamo però accontentare di quello che stiamo facendo. C’è ancora tanto da lavorare. Sul gol l’ho colpita proprio bene, sono veramente contento al di là della rete che abbiamo dimostrato di non accontentarci delle due vittorie. Ho dedicato il gol a Camilla e Benedetta che sono la mia forza. Abbiamo gestito la partita bene dal primo all’ultimo minuto. E’ vero che siamo messi bene in classifica, ma c’è ancora un girone da giocare. Il Pescara veniva da un’ottima prestazione a Empoli, nell’ultimo quarto d’ora è nevicato parecchio ed è dura per tutti in queste condizioni”