Venezia, Poggi: "Col Brescia sconfitta meritata che deve farci crescere. Forte? Siamo fiduciosi"

In casa Venezia si continua a tenere sotto stretta osservazione la condizione di Francesco Forte, centravanti della formazione di Paolo Zanetti, rimasto fuori dalla gara col Brescia e ieri ancora assente nel primo allenamento in vista della trasferta di Ascoli: "Siamo fiduciosi per il suo recupero – spiega il direttore dell’area tecnica Paolo Poggi dalle colonne del Corriere del Veneto – per fortuna non sembra aver riportato lesioni o accusato problemi più seri. Ha sentito un piccolo fastidio nell’ultimo allenamento prima della partita, ma eravamo convinti che avrebbe recuperato. Poi non se l’è sentita e abbiamo dovuto fare a meno di lui. Meglio così, che forzare e rischiare uno stop più lungo".

Poggi poi ha commentato il ko contro il Brescia: "Una sconfitta meritata. Dobbiamo riconoscere quello che è stato, fermo restando che avremmo potuto anche pareggiare. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire. Stiamo facendo un certo tipo di percorso e dobbiamo imparare e fare tesoro dalle sconfitte per completare la nostra crescita".