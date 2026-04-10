Venezia, Stroppa: "Non dobbiamo fare calcoli, conta solo la gara con la Virtus Entella"

Il Venezia FC si prepara ad affrontare la trasferta di Chiavari per la sfida valida per la 34° giornata di Serie BKT contro la Virtus Entella. L’appuntamento per il calcio d’inizio è previsto per sabato 11 aprile alle ore 15.00 allo Stadio Enrico Sannazzari; alla vigilia del match Giovanni Stroppa anticipa i temi della partita a cinque giornate dalla fine del campionato.

"Abbiamo vissuto una settimana tipo, un po’ più corta rispetto al solito ma abbiamo lavorato come sempre. Anche domani potrò scegliere tra più giocatori, affrontiamo questo impegno cercando di mettere in campo la massima qualità possibile, continuando a pensare partita dopo partita. È un campionato davvero competitivo e dobbiamo essere concentrati domani a portare a casa il risultato.

La classifica? Non è un discorso di numeri o previsioni, noi dobbiamo essere capaci di tenere il nostro ritmo sfida dopo sfida, senza fare calcoli. Sapere il risultato di un’altra partita prima di giocare non ha mai rappresentato nulla, né un vantaggio né uno svantaggio, a me interessa solo quello che succede domani a Chiavari.

La testa è importante, ma lo è dalla prima giornata per noi. Chi ha la mentalità giusta nel non abbattersi dopo risultati negativi e nel non esaltarsi in quelli positivi andrà lontano. Noi siamo stati in grado di costruire qualcosa di solido. A maggior ragione gli episodi nelle ultime cinque partite faranno la differenza, anche soprattutto nella gara di domani. Con la Virtus Entella sarà una partita tosta, sarà importante ogni giocata, le palle inattive, le rimesse laterali; sarà una partita fatta di duelli sia su palle da fermo sia su palle in movimento.

Sui diversi ruoli che un giocatore può fare, l'importante è che lo spartito del gioco venga sempre interpretato, non soltanto eseguito. L’interpretazione viene data dalle scelte e dal bagaglio tecnico dei giocatori stessi. Nel momento in cui un giocatore ha più caratteristiche e mette più qualità all’interno della coralità di squadra allora può far parte dello spartito, in qualsiasi posizione giochi.”