Venezia, Yeboah esce acciaccato con l'Ecuador. Ma il ct rassicura: "Infortunio lieve"

Una serata dolceamara quella vissuta dall'attaccante del Venezia John Yeboah con la maglia della nazionale dell'Ecuador. La formazione sudamericana era infatti impegnata in un'amichevole contro il Marocco in cui il calciatore lagunare ha messo a segno una rete all'inizio del primo tempo per il momentaneo vantaggio dei suoi (del romanista Neil El Aynaoui il gol dell'1-1 finale). Poco dopo però Yeboah è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio che ha logicamente preoccupato i tifosi del Venezia in vista di un finale di campionato con una promozione in Serie A ancora da conquistare.

A rassicurare la piazza lagunare è stato però il ct dell'Ecuador Sebastian Beccacece che nel post gara ha fatto il punto anche sugli infortunati: "Abbiamo fatto molto bene, sono orgoglioso di come ha giocato la squadra. Queste partite servono per capire se possiamo competere con le squadre più forti e quali dettagli vanno corretti. Siamo stati aggressivi, determinati e coraggiosi. - prosegue il ct de la Tri - Gli infortuni di Hincapié e Yeboah sono lievi e tutti si stanno già concentrando sul recupero in vista della prossima gara (amichevole contro i Paesi Bassi in programma il 31 marzo NdR).

Per Yeboah infatti si tratterebbe, stando a quanto trapelato finora, di una lieve contusione che non dovrebbe preoccupare più di tanto. La sostituzione pertanto sarebbe stata a scopo precauzionale per evitare guai maggiori.