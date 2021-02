Venezia, Zanetti: "Col Pescara vietato mancare di attenzione e agonismo". I convocati

Archiviata la vittoria di martedì contro la Cremonese, il Venezia ha puntato lo sguardo sulla sfida di domani, 22^ giornata del campionato di B, che opporrà i lagunari al Pescara. Dai canali ufficiali del club, ecco le parole di mister Paolo Zanetti: "In questa settimana vi sono stati alcuni nuovi ingressi in società molto importanti, li abbiamo conosciuti ed è evidente che il club si stia rinforzando, facendoci capire capire quanto siamo fortunati a far parte di una società forte e in continua evoluzione. In settimana inoltre Lezzerini si è operato, l’intervento è andato bene e sono sicuro che lui, come Vacca, torneranno tra noi più forti di prima perché oltre a essere ottimi professionisti sono anche delle persone determinate e con personalità. Nell’ultimo periodo i risultati sono arrivati e abbiamo dato continuità con 10 punti in 4 partite. Dopo la sconfitta di Pordenone ci siamo ricompattati, abbiamo inanellato delle buone prestazioni e sappiamo che in questo momento dobbiamo premere sull’acceleratore per preparare successivamente il rush finale; quindi sarà determinante non sentirsi appagati e capire l’importanza di questa partita. Non possiamo assolutamente mancare dal punto di vista agonistico e dell’attenzione perché come si è visto la settimana scorsa, il Pescara è andato a prendersi un punto importante in casa della prima in classifica e questo ci deve insegnare che per portare a casa dei punti dall’Abruzzo sarà necessario fare una grande partita".

Prosegue poi: "Il Pescara ha cambiato modulo e dispone di un allenatore bravo con giocatori individualmente importanti. Dal canto nostro abbiamo dimostrato di essere stati spesso artefici del nostro destino; le esperienze del girone di andata ci hanno fatto crescere e vedo che la squadra ultimamente è maturata. Naturalmente pretendo continuità, una continuità che non deve essere necessariamente di risultato ma della prestazione e di condizione psicologica. In settimana proviamo di continuo nuove soluzioni strategiche per dare imprevedibilità allo sviluppo del gioco ed una delle nostre costanti è che non abbiamo mai giocato con meno di 3 attaccanti; credo che questo sia il nostro DNA".

Spazio dunque all'elenco convocati. Come annunciato dal tecnico, out per infortunio Lezzerini e Vacca, che in infermeria fanno compagnia ad Ala-Myllymaki.

Di seguito la lista dei 25:

PORTIERI: Carotenuto, Lazar, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Ricci, St. Clair, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Crnigoj, Dezi, Fiordilino, Maleh, Rossi Taugourdeau

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Forte, Johnsen.