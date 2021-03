Venezia, Zanetti: "Forte a rischio, deciderò domani". Fra i convocati torna Crnigoj

"La squadra? Ci sono 2-3 situazioni che dovremo valutare domani mattina, compresa quella di Forte che se non dovesse recuperare sarà sostituito da uno fra Bocalon ed Esposito. Fra i convocati torna Crnigoj, che però non ha tanto minutaggio sulle gambe e che quindi ha una possibilità d’impiego limitata. Ala-Myllymaki aveva recuperato, ma ha lamentato nuovamente un fastidio al ginocchio e non ci sarà". Così Paolo Zanetti in conferenza stampa ha parlato delle condizioni della squadra in vista della sfida contro l'Ascoli. I convocati in totale sono 24, fra cui il capocannoniere che però resterà in dubbio fino all'ultimo. Questa la lista completa:

Portieri: Mäenpää, Pomini, Carotenuto

Difensori: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Ricci, St Clair, Svoboda

Centrocampisti: Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Maleh, Rossi, Taugourdeau

Attaccanti: Aramu, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Forte