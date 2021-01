Venezia, Zanetti: "Più attendisti ma non snaturati. Bilancio positivo, ci mancano 7/8 punti"

vedi letture

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, è intervenuto a fine partita per commentare la vittoria dei lagunari sul Cittadella. Questa

la sua analisi del match, raccolta dal canale ufficiale della società arancioneroverde: "Una vittoria importantissima ottenuta contro la migliore squadra affrontata al "Penzo". Oggi abbiamo modificato leggermente il nostro modo di giocare, credo sia intelligente e giusto adottare queste misure in determinate partite, visto anche il periodo da cui siamo reduci in cui abbiamo raccolto pochissimo rispetto al gioco messo in mostra. Nonostante un atteggiamento più attendista abbiamo comunque creato sei palle gol, quindi la natura della squadra non è cambiata anche se abbiamo concesso all'avversario il

possesso palla".

Sulla situazione della squadra

"Dobbiamo sempre pensare in ottica futura: in un processo di crescita graduale vanno messi in conto momenti in cui le cose non vanno come si vorrebbe, basta reagire e superare le difficoltà con il lavoro e la cura dei dettagli. Oggi i ragazzi in campo non hanno concesso nulla e hanno dimostrato quanto tenessero a tornare alla vittoria, a qualsiasi costo. Questa vittoria deve darci consapevolezza della nostra forza e scacciare qualche fantasma che magari era entrato nelle nostre teste visti gli scarsi risultati dell'ultimo periodo. Come prima non avevamo il tempo di abbatterci ora non abbiamo tempo di festeggiare, domani si torna

al lavoro per preparare al meglio la partita contro il Vicenza".

Bilancio a metà campionato?

"28 punti non sono pochi, a inizio anno ci avrei messo la firma. Il bilancio è sicuramente positivo, siamo una squadra che sta lavorando per diventare grande, con grande umilità. Mi sento comunque di dire che non sono contento di questa classifica, ma solo perchè avremmo potuto tranquillamente avere 7/8 punti in più".

Sulle tante assenze

"Sicuramente non è un periodo fortunato, tra Covid e infortuni siamo arrivati a giocare questa partita con ben 8 indisponibili, ma nonostante questo abbiamo ottenuto una vittoria preziosissima contro una squadre veramente forte. Questo dimostra che il gruppo è importante, i ragazzi sono coinvolti e concentrati sul progetto e io posso fare affidamento su ognuno di loro".