Ventura sul Bari: "Compattezza, serenità e più determinazione. Così può salvarsi"

"Come se ne esce? Con compattezza, con un pizzico di serenità in più e naturalmente con un po' di determinazione in più”. L’ex tecnico del Bari Gian Piero Ventura parla così della situazione in casa pugliese e di cosa serve per conquistare la permanenza in Serie B.

Ne ha parlato ai microfoni di TuttoBari.com a margine dell'evento che ha celebrato i 50 anni di radiocronache del giornalista Michele Salomone: “Il calendario è l'ultimo dei problemi: puoi perdere una partita sulla carta accessibile e puoi vincere una gara più difficile se ti approcci bene. - si legge ancora sul portale pugliese - Città, tifosi, società, devono stare vicini a questa squadra: ci sono delle difficoltà, ma questa squadra rappresenta una città come Bari. Questa squadra ha bisogno di aiuto, bisogna darglielo. Poi si faranno le riflessioni. Bisogna mantenere la categoria, che è già poco per il Bari".