Vettorel approda al Frosinone. E punge il Piacenza: "Il motivo dell'addio è chiaro a tutti"

Fresco innesto del Frosinone, il portiere Thomas Vettorel si era trovato per alcuni giorni svincolato, dopo l'addio con il Piacenza.

Episodio del quale il portiere ha voluto parlare attraverso il suo profilo Instagram: "Finisce qui la mia avventura a Piacenza. Mi sento in dovere di ringraziare i miei compagni di squadra per tutto quello che hanno saputo darmi sia dentro che fuori dal campo. Ho conosciuto delle persone fantastiche e sicuramente umili e concrete nel percorso fatto assieme. Il motivo per cui è stata fatta questa scelta credo che sia chiaro a tutti, non c’è motivo di dare spiegazioni o quant’altro. Ringrazio inoltre tutti i tifosi che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza a Piacenza, e a tutti i messaggi che mi sono arrivati in questi ultimi giorni! Tiferò per i miei compagni a cui faccio un grosso in bocca al lupo per la stagione e per il loro proseguo della carriera! Io riparto più carico e motivato di prima, perché ció che comincia in discesa non può che aumentar la ripresa! 🍀"