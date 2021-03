Vicenza-Cremonese 3-1, le pagelle: Meggiorini giganteggia, spento l'attacco grigiorosso

vedi letture

Vicenza-Cremonese 3-1

Marcatori: 23' Meggiorini, 44' Meggiorini, 53' Ciofani, 70' Nalini

VICENZA

Grandi 6,5 - Sempre attento, in particolare nel primo tempo quando la Cremonese va più volte alla conclusione.

Bruscagin 6 - Pochi gli spunti offensivi sulla fascia, si incarica di controllare le incursioni di Buonaiuto e successivamente di Celar.

Padella 6 - Presidia il centro dell'area con diligenza. Non perde mai la lucidità anche quando la Cremonese schiera il massimo potenziale offensivo.

Cappelletti 6 - Grazie ai suoi centimetri controlla le palle alte limitando le possibilità di incornata per il pericoloso Ciofani.

Barlocco 7 - Importante presenza sulla fascia sinistra, serve a Meggiorini l'assist per il primo gol e nel finale è autore di un gran contropiede che potrebbe chiudere definitivamente i giochi.

Vandeputte 6,5 - Poca precisione nelle conclusioni verso la porta, nel complesso però fa la sua parte in una gara giocata molto sull'intensità. Dal 39' s.t.: Beruatto n.g.

Rigoni 6 - Ragiona sempre e non si lascia innervosire dai duelli a centrocampo, talvolta piuttosto ruvidi. Ingenuo, però, in occasione del gol di Ciofani che lo coglie in controtempo. Dal 21' s.t.: Zonta 6 - Entra nel finale per restituire "gamba" al centrocampo.

Pontisso 6,5 - Prestazione solida e ordinata, si divide tra le due fasi e amministra bene i palloni che transitano dalle sue parti.

Giacomelli 7 - Nella prima parte di gara è assolutamente incontenibile. Fa dannare Valzania ed entra nel merito dei due gol di Meggiorini. Dal 28' s.t.: Cinelli 6. - Contribuisce alla tenuta del Vicenza nel finale.

Dalmonte 6 - Stringe i denti e va in campo da titolare nonostante il fastidio al ginocchio. Non è particolarmente brillante. Dal 21' s.t.: Nalini 7 - Ingresso e gol splendido che sa di riscatto dopo un lunghissimo periodo di astinenza.

Meggiorini 7,5 - Fa sentire la sua presenza non solo in fase offensiva ma anche quando si tratta di pressare i portatori di palla avversari. Due grandi inserimenti per il doppio vantaggio del Vicenza nel primo tempo e l'assist per Nalini che vale il 3-1. Dal 39' s.t.: Lanzafame n.g.

CREMONESE

Alfonso 6,5 - Un paio di parate importanti ad inizio secondo tempo consentono alla Cremonese di restare in partita. Sopperisce bene all'assenza di Carnesecchi.

Valzania 6 - Viene schierato esterno basso e risponde con una prestazione accorta, ma dimostra di soffrire un po' l'esuberanza di Giacomelli.

Bianchetti 5,5 - Si lascia ingannare da Meggiorini che buca due volte la difesa con un movimento rapido a bruciare sulla velocità i marcatori.

Ravanelli 6 - Un salvataggio nel finale sul contropiede di Barlocco evita un passivo più pesante.

Pinato 6,5 - Mette quantità ma anche tanta qualità a servizio della squadra, si mette in luce in particolare con l'azione che vale il gol di Ciofani. Spende molto ed esce per un fastidio fisico. Dal 34' s.t.: Colombo 6,5 - Alcuni spunti interessanti nel finale, ma la gara è ormai saldamente nelle mani del Vicenza.

Bartolomei 6 - Potrebbe fare meglio in occasione delle conclusioni verso la porta avversaria. Si preoccupa principalmente di presidiare la mediana quando Castagnetti avanza in fase offensiva.

Castagnetti 6,5 - Tantissimi palloni giocati nella mediana della Cremo, molti i suggerimenti preziosi per il reparto offensivo. Gara di sostanza ma con qualche sbavatura difensiva.

Báez 5,5 - Mette in campo dinamismo e garra sudamericana, ma spesso gli avversari riescono a chiudere gli spazi per le sue sfuriate. Dal 1' s.t.: Celar 6 - Pecchia lo manda in campo a inizio ripresa per ribaltare le sorti della partita, ma la difesa di casa riesce spesso ad imbrigliarlo.

Gaetano 6,5 - Nella prima parte di gara è l'autore delle migliori occasioni per la Cremonese, il muro della difesa biancorossa riesce però a disinnescare le sue intuizioni. Dal 20' s.t.: Ceravolo 5,5 - Entra quando il Vicenza è ormai in controllo.

Buonaiuto 5,5 - Non molto in evidenza, non ripete la grande prestazione di sabato scorso con il Frosinone. Dal 1' s.t.: Strizzolo 6 - Si adatta alle esigenze di Pecchia arrivando addirittura a fare il terzino nel finale. Non ha però fortuna sotto porta.

Ciofani 6,5 - Non ha molte occasioni nitide ma è implacabile con il suo colpo di testa che riapre i giochi. Agisce come punto di riferimento dell'attacco fornendo una prestazione generosa.