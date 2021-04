Vicenza, Di Carlo: "Jallow potrebbe essere della partita". Convocati, Nalini assente

"Assenze? La squadra deve essere brava a sopperire a tutto, ma vorrei vedere il Lecce senza Coda e altri dove sarebbe, probabilmente pagherebbe qualcosa anche lui. Domani Cappelletti giocherà dall’inizio, mentre in avanti Jallow potrebbe essere della partita così come Gori. Mancini sta crescendo, mentre Longo potrebbe sbloccarsi. Invito tutti i nostri attaccanti a stare tranquilli e non avere negatività addosso e giocarsi le partite”. Così il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce.

Sono 22 i biancorossi convocati dall'allenatore berico. Ancora assente Meggiorini a cui si aggiungono Zecchin e Nalini, in avanti torna a disposizione Jallow. Questa la lista completa:

Portieri: Grandi, Perina

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Ierardi, Padella, Pasini, Valentini

Centrocampisti: Agazzi, Cinelli, Da Riva, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Jallow, Longo, Mancini