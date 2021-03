Vicenza, il sindaco Ruocco: "Stadio resta intitolato a Menti. Rossi avrà il dovuto riconoscimento"

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha parlato a Trivenetogoal.it della situazione legata allo stadio Menti e alla sua ristrutturazione: “La società ha i suoi progetti e noi siamo al loro fianco, stiamo collaborando allo studio di fattibilità nel senso che siamo la parte tecnica, poi sta a loro farlo. Siamo a disposizione per dare una mano, dopo di che capiremo come si potrà procedere. La concessione scade quest’ann, ma credo sia possibile una proroga di un anno causa Covid. Non abbiamo però ancora affrontato il tema perché prima fanno lo studio di fattibilità e capiscono cosa possono fare. Intitolarlo a Paolo Rossi? Stiamo lavorando con la società e la famiglia per rendergli onore e posso dire che con il club abbiamo un progetto per l’intitolazione di un’area importante, non una semplice via. Il nome dello stadio però resterà Romeo Menti, ma Paolo avrà il giusto e dovuto riconoscimento”.