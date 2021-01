Vicenza, Perina nel mirino della Reggina. Per la sostituzione si pensa a Micai

In questa finestra di mercato Pietro Perina potrebbe lasciare il Vicenza dove era arrivato la scorsa estate. Il portiere dopo aver giocato da titolare è infatti stato accantonato per far spazio a Grandi e ora starebbe valutando di lasciare il club, con cui ha un contratto fino a fine stagione, per avere l’opportunità di giocare da titolare altrove. In questo senso, come riporta Biancorossi.net, va letto l’interessamento della Reggina (a cui piace molto anche Nicolas dell’Udinese) finora poco convinta delle prestazioni di Plizzari e Guarna. Qualora partisse Perina il club berico andrebbe su Alessandro Micai in uscita dalla Salernitana.