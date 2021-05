Vicenza, punto sui rinnovi: Zonta e Giacomelli verso il sì. In tre pronti all'addio

Vicenza a lavoro in queste settimane sul fronte dei rinnovi. Stando a quanto riportato da Biancorossi.net i più vicini al prolungamento sono Stefano Giacomelli e Loris Zonta, mentre per Andrea Nalini e Davide Lanzafame il discorso è ancora in via di valutazione. Verso l’addio a parametro zero, invece, Perina, Bruscagin e Agazzi.