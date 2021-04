Vicenza, Rigoni risponde alle critiche: "Se c'è qualcuno con cui prendersela sono qui"

Il centrocampista Luca Rigoni, vicentino doc, non ha digerito le tante critiche ricevute dal Vicenza dopo la sconfitta contro la Reggina nell'ultimo turno e attraverso un post su Instagram ci mette la faccia sfogandosi e mandando un messaggio chiaro ai tifosi che vogliono criticare o contestare: "Se c'è qualcuno con cui prendersela sono qui". Questo il testo del post del centrocampista biancorosso:

"Credo che, come nella vita, bisogna prendersi le proprie responsabilità e metterci la faccia. Non è il risultato che tutti noi volevamo e che avremmo voluto..

Abbiamo commesso errori che non dovranno più ripetersi! In questo momento non servono critiche o offese ma serve sostenere un gruppo di uomini straordinari che ha a cuore questa squadra!

Se c’è qualcuno con cui prendersela sono qui! Il nostro obiettivo da sempre dichiarato è il mantenimento della categoria e faremo di tutto per centrarlo! Mi appello soprattutto a tutto l’ambiente biancorosso che ha un grande affetto e tifo per questa maglia.”

Prima di tutto viene il Lanerossi Vicenza".