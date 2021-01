Vicenza, si lavora alle uscite: dopo Guerra, via anche Bizzotto e Scoppa. Poi due innesti

Il Vicenza sta lavorando soprattutto sulle uscite e dopo l'attaccante Simone Guerra potrebbero partire anche altri due protagonisti della promozione come Federico Scoppa a centrocampo e Nicola Bizzotto in difesa. I due potrebbero ritrovarsi a Monopoli, anche se sul primo c'è anche il Ravenna. In attacco resta in bilico la posizione di Samuele Longo che non ha reso come da previsioni anche se l'ex Inter potrebbe restare.

In entrata è in fase di stallo la trattativa, ben avviata, con lo Spezia per il duttile centrocampista Giuseppe Mastinu, mentre in difesa il nome balzato in cima alla lista è quello di Filippo Scaglia del Monza, qualora la dirigenza lombarda decidesse di farlo uscire al posto di Pirola. Si parla anche di Daniele Gasparetto della Reggina per la retroguardia come prima alternativa al brianzolo. Nel frattempo a completare il reparto mediano è arrivato Agazzi dal Livorno.