Vicenza, tanti giocatori in scadenza: il punto. Giacomelli verso la permenenza, Perina ai saluti

Con il campionato concluso, il Vicenza può iniziare a programmare la prossima stagione. Partendo da uno dei nodi cruciali, come riferisce Il Giornale di Vicenza quello dei rinnovi contrattuali, dato che parecchi giocatori sono in scadenza al 30 giugno.

Non ci dovrebbero esser problemi per quanto riguarda le posizioni dei difensori Daniel Cappelletti ed Emanuele Padella, del centrocampista Loris Zonta e dell'attaccante Riccardo Meggiorini, per i quali il rinnovo è scattato in automatico per il concretizzarsi delle opzioni previste negli accordi siglati, e così come per il suo compagno di reparto Nicola Dalmonte, che sarà riscattato dal Genoa; a differenza di quanto invece succederà per il terzino Pietro Beruatto, per il quale i biancorossi non eserciteranno l'oneroso riscatto, che avrebbe comunque previsto, da parte della Juventus, il controriscatto.

Ma tornando al reparto avanzato, sono da definire anche le situazioni di Davide Lanzafame e Stefano Giacomelli: per il primo si attende solo la fumata bianca per il rinnovo, per il secondo... lavori in corso, ma con buone premesse.

Destinato invece a terminare il rapporto con il portiere Pietro Perina: si andrà alla chiusura consensuale del rapporto, con il giocatore che vorrebbe sposare altri progetti per tornare titolare.