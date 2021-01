Virtus Entella, Chiosa piace in Serie C. Ma i liguri vogliono prolungare il contratto

Il difensore centrale Marco Chiosa è uno dei nomi più caldi nel mercato di Serie C con due big come Palermo e Bari che lo hanno messo nel mirino, in particolare il club rosanero, sperando di poterlo strappare alla Virtus Entella con cui è in scadenza di contratto. Secondo Il Secolo XIX però i liguri vorrebbero prolungare il contratto del classe '93 e blindarlo allontanando le voci di mercato. Le parti hanno già avviato i contatti per trovare un accordo e sembra che le trattative siano in fase molto avanzata.