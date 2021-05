Adani elogia Lucca: "Ha movimenti da giocatore completo e smaliziato. Mi piace"

L’ex difensore e ora commentatore di Sky Sport Daniele Adani ha elogiato a Bobotv il cammino della Ternana nell’ultimo campionato di Serie C: “Il calcio è patrimonio di tutti, l’amore per questo sport è uguale dalla Champions League alla terza categoria. In Serie C ci sono tante realtà nuove che si scontrano contro quelle vecchie e storiche che cercano di risalire a fatica. E lì ti rendi conto di quanti il calcio sia magico e crudele e che bisogna meritarsi tutto. La Ternana per esempio ha dominato il suo girone dall’inizio alla fine, rilanciando giocatori importanti come Falletti. - conclude Adani elogiando poi Lorenzo Lucca del Palermo – Mi piace molto, ha fatto la metà dei suoi gol di testa e nonostante la giovane età in alcuni movimenti e nel modo di smarcarsi in area di rigore sembra un giocatore completo e smaliziato”.