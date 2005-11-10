Ufficiale D'Agostino lascia il Giugliano. Passa a titolo definitivo al Savoia: ha sottoscritto un biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Giugliano "comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Savoia 1908, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe D’Agostino".

Ha poi eco la nota dell'altra compagine campana, che ha reso noti anche gli estremi contrattuali del nuovo innesto: "Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐃'𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨, proveniente dal Giugliano. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale.

Benvenuto Giuseppe!

Avanti Savoia!".