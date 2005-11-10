Ufficiale Comelli si aggiunge alla mediana della Giana Erminio: contratto annuale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Giana Erminio "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Simone Comelli fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista esterno nato a Melzo (MI) nel 1999, Simone ha iniziato a tirare i primi calci all’Olimpic Trezzanese per poi passare al settore giovanile dell’Inter (Pulcini ed Esordienti), all’Atalanta (Esordienti, Giovanissimi e Allievi) e alla Tritium dove gioca solo un anno negli Allievi. Passa poi al calcio dei “grandi”, esordisce in Eccellenza a Mapello, con la squadra bergamasca gioca anche in Serie D categoria nella quale veste anche le maglie di Caravaggio e Scanzorosciate.

Al suo primo contratto da professionista è reduce da 3 stagioni giocate con la maglia della Leon nelle quali ha segnato 32 gol".

E sempre ai canali ufficiali del club, queste le sue prime parole dopo la firma: "Quando chiama una società come la Giana è difficile dire di no! Sono davvero felice ed entusiasta di poter iniziare questa nuova avventura! Daremo tutto dentro e fuori dal campo per raggiungere grandi risultati!".