Ufficiale Da calciatore ad allenatore: Pozzi è il nuovo tecnico della Primavera del Cesena

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Cesena "comunica di aver affidato a Nicola Pozzi l’incarico di allenatore della formazione Primavera.

Nato a Rimini nel 1986, per Pozzi si tratta di un ritorno in bianconero, essendo cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cesena FC. Con il Cavalluccio ha esordito in prima squadra a soli sedici anni, dando il via ad una lunga carriera che lo ha portato a indossare, tra le altre, le maglie di Milan, Napoli, Pescara, Empoli, Sampdoria e Parma, oltre a quella azzurra con la Nazionale Italiana Under 21.

Conclusa la carriera da calciatore nel 2019, Pozzi ha intrapreso il percorso da allenatore, guidando prima la formazione toscana del Grassina e poi la Primavera della Carrarese, entrando successivamente a fare parte dello staff tecnico della Sampdoria come collaboratore.

Di seguito lo staff tecnico che affiancherà il nuovo allenatore della Primavera nella stagione 2026/2027: Nicola Capellini (viceallenatore), Alessandro Teodorani (collaboratore tecnico), Alex Calderoni (preparatore dei portieri), Antonio Fabbri (preparatore atletico), Dott. Piero Candoli (medico sociale), Massimo Ridolfi (massaggiatore), Giulio Mauriello (team manager), Luca Mongiusti (addetto all’arbitro).

L'intera famiglia del Cesena FC è felice di accogliere mister Nicola Pozzi alla guida della Primavera bianconera e gli rivolge il più caloroso bentornato a Cesena, augurando a lui ed al suo staff tecnico di poter raggiungere i migliori traguardi con il Cavalluccio".