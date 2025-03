Ufficiale AlbinoLeffe, rinnovo fino al giugno 2027 per il difensore Gabriele Boloca

U.C. AlbinoLeffe è lieta di comunicare che il contratto di prestazione sportiva del calciatore Gabriele Boloca è stato rinnovato sino al 30 giugno 2027.

Approdato a Zanica nel corso dell'estate 2024, il difensore classe 2001 è stato tra i grandi protagonisti della prima parte di stagione seriana, collezionando 19 presenze e 1 assist.

“Sono veramente felice di poter proseguire questo percorso e di continuare ad essere parte integrante di questo progetto - le prime parole di Boloca dopo la firma -. Continuerò a dare il massimo per i miei compagni, per i tifosi e per questi colori, con la speranza di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Ci vediamo presto in campo per una nuova battaglia”.

