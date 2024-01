Ufficiale Ternana, un fratello d'arte per la difesa: depositato il contratto di Boloca jr

La Ternana ha finalizzato un altro innesto di prospettiva in questa finestra di mercato. Il club umbro, come si legge sul sito della Lega B, ha infatti depositato il contratto di Gabriele Boloca, difensore centrale classe 2001 che arriva a titolo definitivo dall'Albenga.

Il calciatore è il fratello del centrocampista del Sassuolo Daniel Boloca che proprio in Serie B si era messo in luce nella passata stagione con la maglia del Frosinone. Il centrale arriva dopo aver giocato 14 gare in Serie D con la maglia dei liguri e torna fra i professionisti a distanza di due stagioni dopo l’unica presenza in Serie C con la maglia della Juventus Next Gen, club in cui è cresciuto e ha giocato fino all’estate 2022. Da allora tre esperienze in D con Seregno, Chieri e appunto Albenga prima del doppio salto in avanti.

Di seguito il quadro della situazione:

ASCOLI

Acquisti: Luca Valzania (Cremonese), Matteo Raffaelli (rientro prestito)

Cessioni: Matteo Raffaelli (Palmese)

BARI

Acquisti: Karlo Lulic (Frosinone), Yayah Kallon (Hellas Verona)

Cessioni: Matteo Ahmetaj (Recanatese)

BRESCIA

Acquisti: Michele Avella (Frosinone)

Cessioni:

CATANZARO

Acquisti:

Cessioni: Francesco Bombagi (Mantova), Nana Addo Welbeck-Maseko (Catania)

CITTADELLA

Acquisti:

Cessioni:

COMO

Acquisti:

Cessioni: Filippo Scaglia (SudTirol), Luca Vignali (Spezia)

COSENZA

Acquisti: Michele Camporese (Feralpisalò)

Cessioni:

CREMONESE

Acquisti:

Cessioni: Luca Valzania (Ascoli)

FERALPISALO'

Acquisti:

Cessioni: Loris Bacchetti (Casertana), Michele Camporese (Cosenza)

LECCO

Acquisti: Henri Solomaa (Lecce), Corentin Louakima (Roma), Eddie Salcedo (Inter)

Cessioni: Mattia Tordini (Padova), Eyob Zambataro (Torres), Doudou Mangni (Alessandria), Brayan Boci (Genoa)

MODENA

Acquisti: Nicola Mosti (Entella), Niccolò Corrado (Ternana)

Cessioni: Nicola Mosti (Juve Stabia)

PALERMO

Acquisti:

Cessioni:

PARMA

Acquisti:

Cessioni:

PISA

Acquisti:

Cessioni:

REGGIANA

Acquisti: Samuele Angori (Empoli)

Cessioni:

SAMPDORIA

Acquisti:

Cessioni:

SPEZIA

Acquisti: Luca Vignali (Como)

Cessioni: Szymon Zurkowski (Empoli)

SUDTIROL

Acquisti: Salvatore Molina (svincolato), Jasmin Kurtic (svincolato), Alessandro Vimercati (Juve Stabia), Filippo Scaglia (Como)

Cessioni: Alessandro Vimercati (Renate)

TERNANA

Acquisti: Giacomo Faticanti (Lecce), Franco Ezequiel Carboni (Monza), Ange N'Guessan (Torino), Gabriele Boloca (Albenga)

Cessioni: Alessandro Celli (Catania), Niccolò Corrado (Modena), Cesar Falletti (Cremonese)

VENEZIA

Acquisti:

Cessioni: