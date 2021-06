Alessandria, Longo e la finale playoff: "Col Padova necessari cuore e cervello: e l'interpretazione"

Vigilia di finale in casa Alessandria, con la squadra pronta a giocarsi la finalissima di ritorno dei playoff contro il Padova: 0-0 all'andata, domani il confronto verità che determinerà chi tra le due concorrenti approderà in Serie B.

A proposito di ciò, ecco le parole del tecnico dei piemontesi Moreno Longo: "La gara di andata mi e ci ha insegnato lo stare dentro la partita, nel leggere i suoi momenti, e questa interpretazione dovrà far parte anche degli ultimi 90', dove serviranno cuore e cervello. Lo spartito potrebbe cambiare rispetto a domenica, il Padova ritrova dei giocatori e noi potremmo fare cose diverse, dato che ogni confronto è un confronto a sé: ci siamo già affrontate e ci conosciamo, ci sarà ottima preparazione dall'una e l'altra parte. Ripeto comunque che non conterà solo la parte tattica, ma anche quella psicologica e tecnica: occorre saper interpretare la partita. Dobbiamo lavorare con entusiasmo e voglia, credendoci dal primo all'ultimo".

Partita inizialmente prevista per oggi, ma poi slittata a domani (quest'oggi giocherà infatti la Nazionale): "Giocando molto spesso e a distanza ravvicinata, avere slittato di un giorno la gara è stato un fatto positivo. Le due formazioni, e la partita stessa, ne beneficeranno. A ogni modo non pensiamo troppo oltre, vogliamo chiudere la gara nei 90', senza andare ai supplementari".

Chiude con una nota sul fatto che i suoi giocheranno tra le mura amiche del "Moccagatta": "Avere i nostri tifosi sarà bellissimo e sarà uno stimolo in più. Mi aspetto grande calore da parte del nostro pubblico, da parte nostra ci sarà impegno massimo per regalare a loro una grande gioia".