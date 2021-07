Andreatini: "Addio alla Fermana per motivi familiari: mi porto via ricordi indelebili"

Di oggi la notizia dell'addio tra la Fermana e il Ds Massimo Andreatini, che, ai canali ufficiali del club, ha poi spiegato i motivi della decisione: "Per me è una scelta difficile ma che nasce esclusivamente da motivi di natura personale. Avendo mia mamma che ha bisogno di maggiori attenzioni e vicinanza, ho deciso di fare questa scelta non semplice e l’ho comunicata a Fabio Massimo Conti con cui ci siamo sempre, costantemente confrontati. I motivi sono esclusivamente questi e ripeto non è affatto semplice. Ho fatto una passeggiata qui all’interno dello stadio e le immagine che ho rivisto nella mia mente sono tantissime. Le gare vinte ma anche quelle perse, le battaglie che abbiamo vissuto insieme ai nostri tifosi restano indelebili nella mia mente e nel mio cuore. Sono stati anni indimenticabili, Fermo ti entra nel cuore e diventa qualcosa di unico, di indelebile”.

Si passa poi ai ringraziamenti: "Il mio grazie va a tante persone in primis alle famiglie Vecchiola e Simoni e a Fabio Massimo Conti con cui ho condiviso il percorso fatto in questi anni sempre in piena simbiosi. Un ringraziamento al primo cittadino Paolo Calcinaro e all'assessore Scarfini, disponibilissimi e sempre pronti ad aiutare il club. Ma non posso dimenticare il pubblico di Fermo che è stata la nostra vera arma in più, che c’è sempre stato in ogni momento e spesso ci ha trascinato. La squadra invisibile fatta da tutti coloro che non scendono in campo ma lavorano dietro le quinte al campo, in sede e a sostegno della Fermana: sono stati un supporto incredibile in questo lungo cammino insieme e sono sicuro che la Fermana continuerà a vivere stagioni importanti e sempre a testa altissima".

Conclude: "Nel calcio poi la parola fine definitiva non si può mai mettere perché può accadere veramente di tutto e posso considerare tutto questo come un arrivederci”.