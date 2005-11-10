Arzignano, Castegnaro ceduto al Padova. Ma resterà in prestito. E arriva Penta
Doppia operazione in casa Arzignano Valchiampo. Il club giallazzurro ha infatti annunciato la cessione del giovane centrocampista Castegnaro al Padova, che lo lascerà per un anno in prestito al club, e l'arrivo dal club biancoscudato di un altro rinforzo per la linea mediana come Penta. Questo il comunicato del club vicentino:
"Il centrocampista Luigi Castegnaro è un nuovo calciatore del Calcio Padova. La società FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente la cessione definitiva a titolo oneroso del classe 2007.
Cresciuto nel Settore Giovanile gialloceleste, nell’anno calcistico appena concluso, con la maglia 17, ha esordito tra i Pro e collezionato, tra Campionato, Coppa Italia e Playoff Serie C, 30 presenze conquistando il premio di “Miglior giocatore FC Arzignano Valchiampo” 2025/2026.
Da oggi di proprietà del Padova, per la stagione 26/27 tornerà in prestito in via dello Sport e farà parte della nuova squadra di Mister Di Donato.
In parallelo, dal club biancoscudato, giungerà in prestito anche il centrocampista modenese classe 2007 Mattia Penta, dopo aver vestito i colori del Lentigione, in Serie D (36 presenze e 6 reti).
Complimenti a Luigi e Benvenuto a Mattia! Ad entrambi i nostri migliori Auguri per il prossimo futuro personale e calcistico.
Si ringrazia la società Calcio Padova per la collaborazione ed il lavoro in sinergia".