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Arzignano, a centrocampo arriva Gatti: il giocatore ha sottoscritto un accordo triennale

Arzignano, a centrocampo arriva Gatti: il giocatore ha sottoscritto un accordo triennale TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 10:19Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Arzignano comunica che "Christian Gatti è un nuovo calciatore gialloceleste. Il centrocampista lombardo classe 2004 firma con l’FC Arzignano Valchiampo un contratto triennale.

La Bio. Originario di Legnano, Christian Gatti muove i primi passi nella squadra dell’oratorio del suo paese insieme al fratello più grande. Dopo un’esperienza con la Pro Patria, cresce nei settori giovanili di Como e Inter. Il debutto in Prima Squadra arriva con la maglia della Varesina, in serie D. Con i colori della Virtus Verona l’esordio nei Professionisti nella stagione 24/25.

Benvenuto ad Arzignano, Christian!".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le sue parole dopo la firma: "Sono molto contento. I Direttori mi hanno cercato subito e questo mi ha dato motivo di gioia. Spero di ricambiare sul campo la volontà della società. Porto qui il mio essere dando il mio contributo sempre con un sorriso perché stiamo facendo il lavoro più bello del mondo".

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