Ufficiale
Giana Erminio, Lini firma un contratto d'addestramento. E si lega al club fini al 2028
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Il portiere classe 2009, cresciuto nel settore giovanile dei lombardi, ha firmato il suo contratto
La Giana Erminio blinda uno dei talenti del proprio settore giovanile come il portiere classe 2009 Lini. Per lui c'è infatti il primo contratto d'addestramento tecnico della durata biennale. Questo il comunicato:
"A.S. Giana Erminio è lieta di comunicare di aver stipulato con il calciatore Andrea Lini un contratto di addestramento tecnico fino al 30 giugno 2028.
Portiere classe 2009, arriva alla Giana in Under 16 nella stagione 2024/25, dopo aver vinto lo scudetto nazionale Under 15 con la Pro Sesto nel giugno 2024. Da quando veste la maglia biancazzurra, oltre a difendere i pali di Under 17 e Primavera, conta svariate convocazioni con la Rappresentativa Serie C. Andrea svolgerà la preparazione precampionato con la Prima Squadra".
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