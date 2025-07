Ufficiale Ascoli, annunciato il nuovo direttore sportivo: Matteo Patti ha firmato un biennale

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che in data odierna è stato formalizzato l’accordo con il nuovo Direttore Sportivo Matteo Patti, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027".

Con questa nota il club marchigiano ha annunciato il nome del nuovo direttore sportivo. Terminata l’esperienza al Latina, durata dal 2023 a oggi, per il dirigente è arrivato dunque il momento di tornare in quella piazza dove per un anno – nel 2022/23 - era stato coordinatore del settore giovanile. A lui la nuova proprietà della famiglia Passeri ha deciso infatti di affidare la costruzione di una squadra che sappia riscattarsi dopo un campionato davvero complicato e negativo come quello passato in cui i bianconeri sono rimasti invischiati nella lotta salvezza fino all’ultimo pur riuscendo a evitare i play out in extremis.