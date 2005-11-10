Ufficiale Audace Cerignola, è Catalano il nuovo tecnico: ha firmato un biennale

Un'altra panchina di Serie C - dopo quelle di Pescara e Savoia - ha trovato nella giornata di oggi il proprio padrone: l'Audace Cerignola ha infatti annunciato l'accordo con l'ex tecnico proprio del Savoia Raimondo Catalano per le prossime due stagioni. Di seguito il comunicato del club pugliese:

"La S.S. Audace Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo con Raimondo Catalano, che sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra gialloblù. Il tecnico si lega al club con un contratto fino al 30 giugno 2028.

Profilo di grande serietà e competenza, Catalano arriva a Cerignola dopo l’importante esperienza alla guida del Savoia, culminata con la vittoria del Girone I di Serie D e la conseguente promozione in Serie C. Un successo prestigioso, costruito attraverso identità, organizzazione e continuità di rendimento.

Nel corso della sua carriera, Catalano ha maturato esperienze significative sulle panchine di Manfredonia, Termoli, Pomigliano, Fidelis Andria, Alma Juventus Fano, Gravina e Fasano, consolidando nel tempo un percorso tecnico importante e riconosciuto.

La presentazione ufficiale di mister Catalano si terrà oggi, mercoledì, alle ore 18.00, presso la sala stampa dello stadio “Domenico Monterisi”. Nell’occasione verrà svelato anche lo staff tecnico che accompagnerà l’allenatore nella nuova avventura in gialloblù.

La società rivolge a mister Catalano un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per questa nuova pagina della storia dell’Audace Cerignola".