Ufficiale Avellino, acquistato il centrale Manzi dalla Virtus Entella: contratto biennale

vedi letture

L'Avellino ha rinforzato la propria difesa prelevando dall'Entella il centrale Claudio Manzi. Questo il comunicato degli irpini:

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Virtus Entella Chiavari, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi. Nato a Lacco Ameno (NA) il 21 giugno 2000 il difensore campano ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto tra le giovanili di Ischia e Napoli, in carriera ha indossato le maglie di Fermana, Turris e Virtus Entella. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 126 presenze, divise tra campionato, coppa italia e coppa di serie C, in cui ha realizzato anche 2 gol. Benvenuto in Irpinia Claudio".