Avellino, Braglia: "Con la Ternana firmerei per un pari: ha meritato di vincere il campionato"

Alla Ternana manca solo un punto per conquistare la Serie B diretta, ma l'Avellino - secondo nel Girone C - non ha intenzione di stare a guardare: nel big match di sabato gli irpini proveranno a dare del filo da torcere alle Fere. Anche se, come riferisce tuttoavellino.it, con massima onestà il tecnico dei lupi Piero Braglia ha fatto il punto della situazione: "Affrontiamo una squadra che ha battuto ogni record, che continueranno a battere ogni record, quindi c'è da fare solo i complimenti. Hanno gestito il gruppo alla grande, Cristiano Lucarelli ha fatto un lavoro strepitoso e bisogna solo saper fare complimenti. Non è mai facile primeggiare con tutti questi punti di vantaggio sulle seconde e quindi c'è poco da dire. Non hanno neanche mai preso il Covid a simbolo del lavoro e dell'attenzione fatta. Se firmerei per un pareggio? Onestamente si. Io sono una persona molto umile e sincera e andiamo in casa della più forte e quindi un pareggio me lo terrei stretto. Poi è chiaro che la partita va giocata, ma a priori un pareggio me lo prenderei. La forza della Ternana è venuta fuori in tutte le componenti, non solo a livello calcistico. Hanno ruotato sempre i giocatori, sono sempre stati compatti, hanno un grande gruppo, coeso, con grandi qualità, ai quali si aggiungono alcuni giocatori che con questa categoria non c'entrano nulla. Noi siamo una squadra costruita bene per fare un campionato di Serie C. Purtroppo abbiamo avuto una serie di problemi. Siamo una squadra tosta, dura a morire, compatta. Che era quello che volevamo noi all'inizio. Questa e quella con il Bari sono partite da playoff, sono gare che ti determinano una stagione. Bisogna prepararsi bene e vedere cosa succede. Noi abbiamo tutte le intenzioni di tenerci quello che abbiamo conquistato".