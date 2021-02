Avellino, Forte: "Voglio giocare in Serie B, magari con questa maglia. A Bari la svolta"

Il portiere dell’Avellino Francesco Forte ha le idee chiare sul proprio futuro e non le nasconde: “Non ho mai giocato in Serie B e ci tengo ad arrivarci. Sono motivato, sto bene e mi alleno al massimo per poter raggiungere questo obiettivo, magari con la maglia dei biancoverdi. - continua il portiere come riporta Tuttoavellino.it - A Bari c’è stata la svolta della stagione, dopo quella sconfitta ci siamo guardati in faccia, ci siamo compattati e siamo contenti di questa scalata che ci ha portato a un secondo posto meritato. Juve Stabia? Era da 60 anni che non vincevamo su quel campo e siamo felici anche perché affrontavamo una squadra forte e giocato in condizioni meteo durissime. Ora però siamo già concentrati per la gara di mercoledì con il Foggia, che domenica ha perso in casa, ma che contro di noi recupererà alcuni elementi importanti. Siamo in corsa per il secondo posto, noi abbiamo l'obiettivo di provare a vincere tutte le partite e poi a 5 giornate dalla fine, come ha detto il mister, vedremo la classifica e dove potremo arrivare”.