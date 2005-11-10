Ufficiale Miceli saluta definitivamente il Catania. È un nuovo giocatore del Novara: contratto biennale

È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Catania "rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Novara Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Miceli. A Mirko, che con la nostra maglia ha disputato 16 gare, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.

Al comunicato del club etneo circa il calciatore - situazione della quale avevamo parlato anche ieri - ha fatto seguito quello della compagine piemontese: "Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Mirko Miceli. Il calciatore giunge a titolo definitivo dal Catania Football Club e firma un contratto fino al 30/06/2028.

Difensore centrale di grande carisma ed esperienza nella categoria, Mirko vanta più di 350 presenze tra i professionisti, con un incredibile record di ben 9 qualificazioni ai playoff di Serie C conquistate in carriera. Nella passata stagione si è diviso tra Monopoli e Catania collezionando 34 presenze complessive, disputando con la maglia degli etnei anche tre gare della fase finale dei playoff.

A Mirko il benvenuto da parte del Club azzurro".