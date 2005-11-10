Ufficiale Bari, è addio definitivo con il tecnico Longo: attivata la clausola di recesso del contratto

È terminata ufficialmente l’esperienza di Moreno Longo sulla panchina del Bari. Il tecnico, che aveva guidato la squadra nel 2024-25 conquistando un nono posto e poi era tornato nello scorso gennaio senza riuscire a evitare la retrocessione in Serie C, è infatti da oggi svincolato dopo che il club ha esercitato la clausola di recesso. Questa la nota dei biancorossi:

“SSC Bari comunica la decisione di non confermare Moreno Longo e il suo staff alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Il Club biancorosso ha esercitato la clausola di recesso presente nel contratto”.

Sulla panchina della squadra pugliese Longo si è seduto in 59 occasioni conquistando 73 punti frutto di 17 vittorie, 22 pareggi e 20 sconfitte con una media di 1,24 punti a partita.