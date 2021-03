Bari, Frattali sulla flessione: "Chiediamo scusa. Le parole le porta via il vento, ora servono i fatti"

Non è un momento esaltante quello che sta vivendo il Bari in quest’ultimo mese. Dopo le sconfitte contro Potenza e Ternana infatti il club pugliese ha deluso nuovamente cogliendo solo un pari in casa contro la Casertana col rischio che l’Avellino, in campo stasera contro il Potenza, possa allungare ulteriormente e rinforzare il proprio secondo posto in classifica. Nel dopo gara è stato uno dei giocatori più esperti della squadra, il portiere Pierluigi Frattali a parlare della situazione e chiedere scusa al presidente, in tribuna c’era anche il patron Aurelio De Laurentiis, e ai tifosi: “Sinceramente vorrei solo chiedere scusa al presidente, una persona così non merita questi risultati, chiediamo scusa ai tifosi che sicuramente si aspettano di più da noi. - esordisce Frattali a Radio Bari - A mente calda non saprei dare un’analisi della gara, la riguarderemo e analizzeremo gli errori commessi. Ora dobbiamo solo rimboccarci le maniche e fare i fatti perché le parole le porta via il vento. Dobbiamo trovare quel qualcosa che ci dia la spinta per raggiungere il nostro obiettivo e sono convinto che se riusciremo a mettere in campo la grinta vista nel derby e nel primo tempo contro la Ternana possiamo farcela”.