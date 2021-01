Bari, in arrivo Rolando dalla Reggina. Possibile obbligo di riscatto in caso di Serie B

Il Bari ha praticamente chiuso con la Reggina per il laterale Gabriele Rolando. Come riporta Sky Sport il classe '95 arriverà in Puglia in prestito con diritto di riscatto, ma in queste ore si sta pensando anche all'inserimento di un obbligo di riscatto qualora il club biancorosso dovesse conquistare la promozione in Serie B.