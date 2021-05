Bari, la carica di De Laurentiis: "Ai ragazzi ho detto che siamo in guerra. Devono combattere"

vedi letture

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis intervenuto a RadioBari ha caricato la squadra in vista dei play off che prenderanno il via nel weekend, anche se i pugliesi entreranno in gioco più avanti, caricando squadra e piazza verso l'obiettivo Serie B: “Sono in costante contatto con l'allenatore. È' già gasato. Cerchiamo di prendere le scelte migliori, come ho detto nello spogliatoio da oggi siamo in guerra. Anch'io sono in modalità guerra. Comincia una partita diversa, si vede combattere fino all'ultimo respiro, voglio vedere gli uomini. Bisogna entrare in campo forti e decisi. Mi aspetto undici leoni che ci tengono. Ai tifosi chiedo di essere il più vicino possibile alla squadra, teniamo a loro e ci auguriamo di ricevere più attenzioni possibili perché ci motiverebbe ulteriormente. - continua De Laurentiis come riporta Tuttobari.com soffermandosi su ds e Coppa Italia - In questo momento li sto intervistando, sto cercando il profilo giusto e sono motivatissimo, cercherò di trovare la figura migliore. Al momento ci sono tre candidati. Coppa Italia? C'è stata grande delusione. Non ci siamo sentiti tutelati. È un'esclusione che non comprendo".