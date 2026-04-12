Bari, Mantovani: "Servono punti e realismo, ma restiamo in corsa"

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Monza, il difensore del Bari Valerio Mantovani ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di RadioBari.

Il centrale biancorosso ha sottolineato come la partita sia stata più equilibrata di quanto dica il risultato: “Nel primo tempo avevamo tenuto bene, creando anche un’occasione importante. Poi loro hanno sfruttato due nostri errori e hanno chiuso la gara”.

Mantovani ha poi evidenziato la necessità di mantenere lucidità in questa fase delicata della stagione: “Adesso bisogna pedalare, restare in silenzio e fare più punti possibile. Siamo vivi e continueremo a crederci finché l’aritmetica non ci condannerà”.

Analizzando il divario con gli avversari, il difensore ha parlato con grande sincerità: “Bisogna essere realisti, il Monza lotta per la promozione e noi abbiamo 34 punti. I valori sono diversi, ma questo non significa che non si possano fare risultati anche contro squadre più forti”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Nelle ultime partite in casa abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Ora servirà qualcosa di straordinario per raggiungere il nostro obiettivo”.