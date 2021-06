Bari, solo uno fra Frattali e Marfella è destinato a restare. E c'è Micai sullo sfondo

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno solo uno fra Pierluigi Frattali e Davide Marfella resterà al Bari nella prossima stagione. Il primo non è considerato un punto debole della squadra dal neo ds Polito che potrebbe quindi decidere, in accordo con mister Mignani, di puntare ancora su di lui come titolare, ma c'è da prendere in considerazione la volontà del secondo di giocare con continuità vista la giovane età. Secondo il quotidiano puntare su Marfella potrebbe essere una scelta coraggiosa e non è escluso che il classe '99 possa partire per trovare altrove una maglia da titolare qualora i pugliesi decidessero di non puntare su di lui. Sullo sfondo resta sempre vivo l'interesse per Alessandro Micai della Salernitana che tornerebbe volentieri in biancorosso per fare il titolare.