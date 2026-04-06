Benevento in B, il sindaco Mastella: "Risultato strepitoso, grazie Vigorito"

Il Benevento torna in Serie B! La squadra di Floro Flores con la vittoria in casa della Salernitana e la contemporanea sconfitta del Catania conquista la matematica promozione in Serie B quando mancano ancora tre giornate da giocare.

Questo il commento del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella:

"Risultato strepitoso. La città cresce e si alimenta di uno straordinario successo sportivo: la serie B. Grazie al presidente Oreste Vigorito. Ricordo quando a maggio scorso, dopo una cocente delusione sportiva ai play off, invitai a la città a praticare la nobile arte della gratitudine verso il patron del Benevento Calcio. Oggi è anche il suo successo, il suo trionfo. Ed è il trionfo del tecnico Floro Flores, della rosa dei calciatori. Dei tifosi, semplicemente meravigliosi. E soprattutto della Città intera. Benevento ha una storia di gloria e successi che oggi si impreziosisce con la gemma della cadetteria calcistica che ho festeggiato, dagli spalti di Salerno, con emozione sincera ed entusiasmante", le sue parole riportate da Ottopagine.it