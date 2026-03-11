Benevento verso la Serie B. Mastella: "Durante i miei mandati ho portato fortuna"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha voluto dire la sua sul ruolino di marcia straordinario tenuto dalla Strega di Antonio Floro Flores nelle ultime settimane nel Girone C di Serie C. La squadra campana appare sempre più prossima alla promozione in Serie B, con un vantaggio di ben dodici punti sul Catania, attualmente secondo in classifica. Queste le sue parole sono state raccolte da Sport.ntr24.tv.

"Ho portato un po' di fortuna. Durante i miei anni di mandato c'è stata la presenza del Benevento in B e anche in A e quindi termino il mandato con la squadra che torna in B. Poi vediamo il prossimo anno se riusciamo magari ad andare anche in A. L'altra sera ho festeggiato il compleanno di mia moglie, ma devo dire che ho seguito più la partita della Casertana (contro il Catania, ndr) che la festa.

Vigorito ha detto a mia moglie che deve venire sempre allo stadio, quindi verremo anche domenica contro il Foggia. È una stagione bellissima. Complimenti al presidente, a Floro Flores e ai ragazzi. È davvero un bel periodo".