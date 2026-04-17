Sindaco di Benevento: "Andremo incontro a Vigorito per la ristrutturazione dello stadio"

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha parlato dello stadio "Vigorito" e dei lavori di restyling: "La tribuna è inserita in un'idea progettuale del comune, vedremo se la Regione arriverà prima di noi - riporta CalcioBenevento.it - La società investirà un po' di soldi per il restyling del campo, la tribuna e l'illuminazione, noi verremo incontro per quanto possibile.

Ogni anno mi assumo la responsabilità di aprire al campionato, vedremo di fare una cosa che sia importante, durevole, gestionalmente produttiva dando atto a Vigorito di quello che ha fatto, che fa e che si spera farà successivamente".