Sindaco di Benevento: "Andremo incontro a Vigorito per la ristrutturazione dello stadio"
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Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha parlato dello stadio "Vigorito" e dei lavori di restyling: "La tribuna è inserita in un'idea progettuale del comune, vedremo se la Regione arriverà prima di noi - riporta CalcioBenevento.it - La società investirà un po' di soldi per il restyling del campo, la tribuna e l'illuminazione, noi verremo incontro per quanto possibile.
Ogni anno mi assumo la responsabilità di aprire al campionato, vedremo di fare una cosa che sia importante, durevole, gestionalmente produttiva dando atto a Vigorito di quello che ha fatto, che fa e che si spera farà successivamente".
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