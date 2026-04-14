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Benevento e la copertura del Vigorito, il sindaco Mastella: "Risolveremo il problema"

Benevento e la copertura del Vigorito, il sindaco Mastella: "Risolveremo il problema"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:57Serie C
Tommaso Maschio

"È una grande occasione, però bisogna sfruttarla. Ho fatto la proposta di creare un patto per il Sannio, impegniamoci tutti anche perché la Serie B ha, come noto, un'estensione nazionale". Il sindaco di Benevento Clemente Mastella nella giornata di ieri ha parlato così, a margine della partita fra i giallorossi e la Cavese, a cui ha fatto seguito la premiazione per la promozione in Serie B, di come poter cavalcare l'onda del successo per valorizzare tutto il territorio.

"Ho incontrato poco fa Marzio Perrelli - ha svelato Mastella come riporta Il Mattino - e ho parlato con lui anche della Coppa America, in quanto è Ceo dell’America's Cup, per capire come determinare la condizione attraverso la quale possono venire qui i tantissimi che arriveranno a Napoli e dintorni. Vogliamo farlo puntando sul fascino seduttivo del vino sannita, che ha avuto una crescita esponenziale, e sull’enogastronomia".

Inevitabile un passaggio anche sullo stadio Vigorito e la necessità del restyling per renderlo più confortevole e moderno: "Stadio? Ne parleremo presto con il presidente e risolveremo il problema della copertura", le parole di Mastella che il numero uno sannita Oreste Vigorito ha commentato così in mezzo alla festa fra la sua gente: "Se lo ha detto il sindaco, perché lo dite a me. Va bene (ha detto sorridendo NdR)".

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