Ufficiale Campobasso, il centrocampista arriva in prestito secco dall'Avellino. È D'Angelo

"Prestito secco per il calciatore Sonny D’Angelo pronto ad indossare la maglia del Campobasso Fc.

Il centrocampista – in arrivo dall’Avellino – è nato a Palermo il 5 ottobre 1995 e vanta un lungo curriculum calcistico. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha militato in Eccellenza dove è esploso arrivando ad indossare – fra le altre – le maglie di Livorno, Potenza, Reggiana, Crotone.

Nelle ultime ore l’accordo siglato con la compagine rossoblù e sin da subito sarà a disposizione di Mister Braglia": così, il Campobasso in una nota ufficiale.

Fanno seguito poi le parole del centrocampista: "“Vi seguivo da qualche anno, guardavo sui social quella curva e qui colori, ne sono rimasto subito colpito. Quanta adrenalina trasmette Campobasso! Pertanto indossare la maglia del Lupo per me, è motivo di enorme felicità. Darò tutto me stesso per quella curva straordinaria”.

Benvenuto Sonny!