Ufficiale Carpi, rinnovo di contratto annuale per Simone Saporetti

L’AC Carpi è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con l’attaccante Simone Saporetti.

“Sapo“, seconda punta classe 1998 dal mancino educatissimo, è reduce da una stagione conclusa da capocannoniere della Serie D, in cui – con i suoi gol – è stato determinante nella conquista della promozione del Carpi.

Saporetti, nella sua seconda stagione in biancorosso, si appresta a tornare in Serie C – dopo le esperienze nel professionismo con le maglie di Carrarese, Trento e Renate – non prima di aver sottoscritto un contratto fino a Giugno 2025.

“Sono veramente contento di essere rimasto a Carpi. Non mi era mai capitato di fare due anni in una stessa squadra prima di questa stagione. Non è un caso che ciò avvenga con una Piazza che mi ha mostrato l’affetto di Carpi e con un Presidente come Claudio Lazzaretti, al quale sono legato anche a livello personale".